الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكرملين: عمليتنا العسكرية بأوكرانيا مستمرة فى ظل عدم مراعاة الغرب اعتباراتنا الأمنية

الكرملين
الكرملين

قال الكرملين: إن عمليتنا العسكرية بأوكرانيا مستمرة في ظل عدم مراعاة الغرب اعتباراتنا الأمنية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن الكرملين أن مناقشة السلام في أوكرانيا دون روسيا لا معنى لها واجتماع الدول حول "صيغة زيلينسكي للسلام" هو مجرد محادثات.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أفادت في وقت سابق الجمعة، بأن الضربات الأمريكية ضد اليمن مثال آخر على تحريف قرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي باسم التصعيد في المنطقة.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تطبيق "تليجرام": "الضربات الجوية الأمريكية على اليمن تعتبر مثالًا آخر على انحراف الأنجلو ساكسوني بما يخص قرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي باسم تصعيد الوضع في المنطقة لأغراضه المدمرة"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إنه بناء على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر.

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