الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمود مسلم: إسرائيل تحاول ابتزاز مصر بالشائعات والأكاذيب لتعويض فشلها بغزة

محمود مسلم
محمود مسلم

أكد الكاتب الصحفى الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن إسرائيل تحاول ابتزاز مصر بالكثير من الشائعات والأكاذيب لتعويض فشلها في غزة.

وقال خلال مداخلة بتقنية الفيديو على قناة العربية الحدث، إن مصر أنشأت منطقة عازلة وسورًا كبيرًا يمنع أى شيء، ولو كانت إسرائيل رصدت أى أسلحة من خلال أجهزتها الكثيرة لكان هناك تعامل آخر، مضيفًا أن أى خلل من إسرائيل أو أى انتقاص في الاتفاقية فمصر ستدرس الموقف وأن الرد المصرى سيكون قويا لأن هذا أمر غير مسموح به، وأعتقد أنه حتى الآن إسرائيل لم تنقص من الاتفاقية ولم تدخل محور صلاح الدين المعروف بـ"فلاديلفيا" خلال الأسابيع الماضية كما أشيع.

وأكد الكاتي الصحفي، أن هناك وسائل كثيرة سياسية ودبلوماسية ومصر هي الأدرى بإسرائيل لأننا دخلنا معهم في حروب وتحكيم دولى وسلام، وأعتقد أن المفاوض المصرى والقيادة هي الأكثر دراية بإسرائيل وألاعيبها، ولا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تفتح مجالا للمشاكل في المنطقة غير المشاكل التي هي بها الآن وخصوصا بعد مرور 100 يوم على اعتدائها على غزة وعدم تحقيقها هدفيها المعلنين سواء إعادة الرهائن أو قتل قادة حماس، مع ظهور مظاهرات في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو كل هذه العامل أعتقد تؤدى إلى ما نراه لأن من تصريحات عدائية أو توزيع أو تبرير الفشل بتهم يتم توجيهها للجيران من هنا أو هناك.

رئيس لجنة الثقافة إسرائيل غزة مصر بمجلس الشيوخ

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