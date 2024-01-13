السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سليمان جودة لـ"الشاهد": "الوفد" أخطأ فى التحالف مع الإخوان عام 1984

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب الصحفي سليمان جودة

أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن تحالف حزب الوفد مع جماعة الإخوان الأرهابية عام 1984 كان خطأ من الحزب ولم يكرررها مرة أخرى.

وقال "جودة"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن ما حدث في حزب الوفد خلال مسيرته من منتصف السبيعينات وحتي 2024، أي خمسين عامًا هو حصيلة مسيرة "وفدية"، وهذه الحصيلة كان فيها السيئ والجيد، والسيئ هو الذي ظهرت حصيلته سواء في 2005 أو 2024،  لكن الحكومات المتعاقبة كانت لا ترحب وتخشى بأن يكون حزب الوفد قوة سياسية كبيرة، مع أن وجود الوفد كقوة سياسية لها هذا التاريخ 104 أعوام، لصالح الحكومة وليس ضددها.

وعن تحالف حزب الوفد مع الإخوان في 1984، أوضح "جودة"، أن سراج فؤاد الدين أخطئ في التحالف مع الإخوان، وأيضًا "الوفدين" أخذوا عليه ذلك التحالف، ومن رأي أنه هو فيما بعد ذلك أدراك أنه كان مخطئًا ولم يكرره، والدليل على ذلك أن ظل في الحزب من 1984، حتي وفاته في 2000، ولكن التحالف وقتها هل كان فكرة أن الوفد وعاء كبير يضم كافة التيارات السياسية ربما كان يفكر بذلك".

وواصل: "الوفد قيمة وحزب له أفكاره اللبيرلية التي تتسق مع الروح المصرية، ويجب أن يكون موجودًا وبقوة في الحياة الساسية، وإذا كانت هناك عوامل خارجية أثرت على أدائه السياسي الفترة الماضية، وأيضًا علاقة داخلية لها علاقة على القدرة على التطور والتقدم داخل الحزب".

واستكمل:" لكن أتصور أن النتيجة التي حدثت في السباق الرئاسي 2024 يجب أن تكون سبيل ودفع للمراجعة على المستويين مستوي الحزب من داخله وقدرته على أن يراجع أدائه، وأيضًا المستوى الخارجي بالنسبة للحكومة أنها تبقى مدركة أنها لديها قوى سياسية كبيرة  في الحياة السياسية أسمها حزب الوفد، وأنها يجب أن تفعل ما يشجعه لأنه يتصل بالمواطنين لأنه حزب له قيمه الوطنية".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

مواد متعلقة

فرج عبدالله: برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء الناتجة عن الصدمات الاقتصادية

العاصمة الإدارية.. مشروع استراتيجى لتحقيق التنمية فى الجمهورية الجديدة

رئيس جمعية مجاهدى سيناء: الدولة أنشأت مشروعات تنموية لا تعد ولا تحصى

وزير الإسكان يكشف كواليس نقل الوزارة للعاصمة الإدارية

الجزار: العوائد من المنطقة المركزية للأعمال تصل 6 مليارات دولار

وزير الإسكان: تشغيل مشروع النهر الأخضر 30 يونيو

خبير اقتصادى: الدولة استهدفت سيناء بمشروعات تنموية شاملة

كاتب صحفى: تم الربط سيناء بمحافظات الدلتا من خلال 6 أنفاق وتوسيع للطرق

الأكثر قراءة

عاجل.. الولايات المتحدة وبريطانيا تقصفان أقل من 30 موقعًا مختلفًا فى اليمن

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

عاجل.. أبناء "مانديلا" ينتفضون ضد "الأبارتيد".. "جنوب أفريقيا" تدخل التاريخ بمرافعتها ضد الاحتلال

عاجل.. التيار الكهربائى ينقطع عن مستشفى "شهداء الأقصى" بشكل كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا