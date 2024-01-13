سليمان جودة لـ"الشاهد": المصريون لديهم حالة من الحوار الداخلى لا ينقطع

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن المصريون لديهم حالة من الحاور الداخلي الذي لا ينقطع، مؤكدًا أننا نحتاج إلي الانتقال من حالة الحوار الداخلي إلي الحوار الخارجي وتقبل الرأي الاخر.

واضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المصري لديه طول الوقت لديه نوع من الحوار الذي لا يتوقف على مدى الـ 24 ساعة ولكن دائما يحتاج أن ينتقل من مربع الحوار الداخلي إلي مربع الحاور الخارجي مع الاخرين.

وواصل:"ولكن لا يجب أن ننكر تأثير العامل الاقتصادي على قدرة المواطنين على الحوار والحديث مع الاخرين، فالرفاهية الاقتصادية دائمًا تعطي مساحة لقدر أكبر من التسامح وبالتالي قبل الرأي الاخر الحوار معه والحديث إليه، ولكن عندما عندما يكون هناك ضغط اقتصادي فذلك قطعًا له تأثيره الخفي على أن يكون الشخصية المصرية مستعدة لأن تتحاور وتتقبل الرأي الاخر.

وعن سبب لماذ لم يتحوار الأحزاب السياسية، إلا بعد دعوة الرئيس السيسي عام 2022، بالحوار الوطني، قال الكاتب الصحفي:"الاتكالية " أصبحت جزء من الشخصية المصرية، وبالتالي دائما تنظر من يحركها ومن يدعوها.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.