السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سليمان جودة لـ"الشاهد": المصريون لديهم حالة من الحوار الداخلى لا ينقطع

الكاتب الصحفي سليمان
الكاتب الصحفي سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن المصريون لديهم حالة من الحاور الداخلي الذي لا ينقطع، مؤكدًا أننا نحتاج إلي الانتقال من حالة الحوار الداخلي إلي الحوار الخارجي وتقبل الرأي الاخر.

واضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المصري لديه طول الوقت لديه نوع من الحوار الذي لا يتوقف على مدى الـ 24 ساعة ولكن دائما يحتاج أن ينتقل من مربع الحوار الداخلي إلي مربع الحاور الخارجي مع الاخرين.

وواصل:"ولكن لا يجب أن ننكر تأثير العامل الاقتصادي على قدرة المواطنين على الحوار والحديث مع الاخرين، فالرفاهية الاقتصادية دائمًا تعطي مساحة لقدر أكبر من التسامح وبالتالي قبل الرأي الاخر الحوار معه والحديث إليه، ولكن عندما عندما يكون هناك ضغط اقتصادي فذلك قطعًا له تأثيره الخفي على أن يكون الشخصية المصرية مستعدة لأن تتحاور وتتقبل الرأي الاخر.

وعن سبب لماذ لم يتحوار الأحزاب السياسية، إلا بعد دعوة الرئيس السيسي عام 2022، بالحوار الوطني، قال الكاتب الصحفي:"الاتكالية " أصبحت جزء من الشخصية المصرية، وبالتالي دائما تنظر من يحركها ومن يدعوها.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

مواد متعلقة

فرج عبدالله: برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء الناتجة عن الصدمات الاقتصادية

العاصمة الإدارية.. مشروع استراتيجى لتحقيق التنمية فى الجمهورية الجديدة

رئيس جمعية مجاهدى سيناء: الدولة أنشأت مشروعات تنموية لا تعد ولا تحصى

وزير الإسكان يكشف كواليس نقل الوزارة للعاصمة الإدارية

الجزار: العوائد من المنطقة المركزية للأعمال تصل 6 مليارات دولار

وزير الإسكان: تشغيل مشروع النهر الأخضر 30 يونيو

خبير اقتصادى: الدولة استهدفت سيناء بمشروعات تنموية شاملة

كاتب صحفى: تم الربط سيناء بمحافظات الدلتا من خلال 6 أنفاق وتوسيع للطرق

الأكثر قراءة

عاجل.. الولايات المتحدة وبريطانيا تقصفان أقل من 30 موقعًا مختلفًا فى اليمن

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

عاجل.. أبناء "مانديلا" ينتفضون ضد "الأبارتيد".. "جنوب أفريقيا" تدخل التاريخ بمرافعتها ضد الاحتلال

عاجل.. التيار الكهربائى ينقطع عن مستشفى "شهداء الأقصى" بشكل كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا