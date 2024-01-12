فرج عبدالله: برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء الناتجة عن الصدمات الاقتصادية

أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن برامج الحماية الإجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء الناتجة عن الصدمات الإقتصادية العالمية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أي دولة تضع خطة للإصلاح الاقتصادي، تراعي السياسات المالية والنقدية وكذلك تأثير هذا الإصلاح على رجل الشارع، وهو ما وضعته الدولة في اعتبارها من خلال إقرار الحماية الاجتماعية ضمن محاور الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية ضمن محور الإصلاح الاقتصادي، تمنح فرصة أفضل لقياس نتائج ما تم على أرض الواقع من إصلاح، بخاصة في ظل المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية.

وأكد أن الهدف من أي تغطية اجتماعية هو الوصول من الحماية والرعاية إلى أوجه التنمية المستدامة، إذ أنه يتم تخصيص جزء من أوجه الدعم إلى دعم سلع تموينية على سبيل المثال، وهذا يستهدف بشكل أساسي الفئات الأولى بالرعاية التي تحتاج نوعا من الدعم الغذائي من اجل الحفاظ على الصحة ومستوى غذائي معين بالتالي تحقيق أحد ؤوافد الحماية الاجتماعية وهو الحماية من الفقر وسوء التغذية والوقوع تحت خط الفقر.