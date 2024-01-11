الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل بجنوب إفريقيا: غزة تحولت لركام وعلى "العدل الدولية" النظر فيما يجري بالقطاع

رونالد لامولا وزير
رونالد لامولا وزير العدل في جنوب إفريقيا

أكد رونالد لامولا وزير العدل في جنوب إفريقيا، أن بلاده حريصة على إحلال سلام دائم يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، داعيًا إلى وقف الأعمال الإسرائيلية في غزة وتنفيذ القانون الدولي لوقف المذابح.

المطالبة بتفعيل البند 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية هائلة في غزة

وطالب  وزير العدل في جنوب أفريقيا، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة استماع محكمة العدل الدولية حول اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين،  بتفعيل البند 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية هائلة في غزة، مؤكدا أن غزة تحولت إلى ركام وعلى محكمة العدل الدولية النظر فيما يجري بالقطاع.

وأشار إلى أن وزراء إسرائيليون وأعضاء برلمان يصفون الفلسطينيين بالحيوانات الإنسانية ويريدون محوهم في غزة، داعيا المسؤولين الإسرائيليين التوقف عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية.

وشدد على أن بريتوريا قدمت القضية باسم جنوب إفريقيا ونيابة عن الفلسطينيين، معقبا:"لا علاقة لنا بحماس"، قضيتنا ليست ضد اليهود ولكنها ضد الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".

 

جنوب أفريقيا دولة فلسطينية وقف الأعمال الإسرائيلية غزة

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