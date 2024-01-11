الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: 48 امرأة و117 طفلا يقتلون يوميا في غزة

جريدة الدستور

قالت سارة بودفين جونز، ممثل فريق القانوني لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية،  إن هناك 48 امرأة و117 طفلا في قطاع غزة يقتلون بمعدل يومي، وأن أكثر من 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون يوميا طرفا واحدا على الأقل من أطرافهم.

الشعب الفلسطيني في غزة  محاصر ومحروم من أساسيات الحياة

وأضافت خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني في غزة  محاصر ومحروم من أساسيات الحياة، والمنشآت المدنية في قطاع غزة تحت القصف المستمر، والأطفال في غزة محرومون من الماء والغذاء والتعليم، ومعظم مباني غزة ومنشآتها مسح عن الأرض.

وأكدت ممثل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن واجب الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة منع ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها، ومن  حقنا ضمان المحافظة على أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية،والتطرق إلى الضرر الذي لا يمكن جبره.

وأكدت أن قرار مجلس الأمن الدولي بتيسير وصول المساعدات إلى غزة لم يتم تنفيذه، وأن هناك نحو مليوني مهجر في قطاع غزة، مؤكدة أن قطاع غزة يعاني من حصار مستمر منذ 16 عاما.

جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني غزة

مواد متعلقة

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: الوضع في غزة غير مسبوق وإسرائيل ارتكبت إبادة جماعية

الوزراء الفلسطيني: اليوم تقف إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: مرضى الالتهابات الفيروسية عرضة للإصابة بـ"ألزهايمر"

يسبب أمراضًا سرطانية.. استشارى باطنة يحذر من خطورة التدخين على الأطفال

استشاري مناعة: احذروا "عضة البرد".. وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة

اتحاد الناشرين يكشف استعدادات دور النشر لمعرض الكتاب في دورته الـ55

محمد عبدالناصر يكشف كواليس إطلاق "الدستور" جريدة "حرف" الثقافية

"8 الصبح" يبرز إصدار مؤسسة "الدستور" لـ"حرف" أول جريدة ثقافية ديجيتال

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟