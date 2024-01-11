الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: مرضى الالتهابات الفيروسية عرضة للإصابة بـ"ألزهايمر"

الدكتور فؤاد عودة
الدكتور فؤاد عودة

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، أن هناك أبحاث ودراسات طبية تتحدث عن أن كثيرًا من المرضى الذين كانوا يعانون من التهابات فيروسية في المخ، لديهم احتمالية الإصابة بألزهايمر.

وقال عودة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إن الالتهابات الفيروسية لها تأثير كبير على الجهاز العصبي، مؤكدًا أن البحوث أثبتت أن كثيرًا من المرضى الذين كانوا يعانون من التهابات فيروسية في المخ، لديه احتمال الإصابة بألزهايمر أومراض الباركنسون، بمعدل يزيد على الشخص السليم تمامًا بـ 31 مرة.

وأضاف رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، أن ألزهايمر والباركنسون، من أمراض الجهاز العصبي التي تصيب المسنين، وتسبب رجفة في اليد، ويفقد طريقة المشي الطبيعية.

وأشار رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا لديهم أمراض عصبية كثيرة وأنهم معرضون للنسيان وحدوث خلل في الذاكرة، والمعاناة من صعوبة النوم والتركيز.

الزهايمر أمراض الجهاز العصبي رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية كورونا

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