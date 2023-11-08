لتقليل فرص الإصابة بـ ألزهايمر.. 6 أمور مهمة يجب الابتعاد عنها

يعد ألزهايمر من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من كبار السن، لذلك كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الخطوات التى تساعد فى عدم تدهور حالة مريض ألزهايمر.

الإصابة بمرض ألزهايمر

ويعرف عن ألزهايمر بأن له تأثير مدمر على حياة الفرد، حيث يؤدي المرض العصبي إلى تقليص حجم الدماغ وعلى مدار الوقت يؤدي إلى تقليل التفكير والذاكرة والمهارات الاجتماعية.

وأكثر الأشخاص عرضة للإصابه به هم الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض ألزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي.

6 أمور هامة يجب الابتعاد عنهم لتقليل فرص الإصابة بـ ألزهايمر

وتزامنًا مع الإرشادات الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان لمساعدة مرضى ألزهايمر، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن ألزهايمر لحمايتك من أعراضه الخطيرة، وإليكم نصائح طبية وفقًا لموقع "Verywell Health".

محاذير لتقليل فرص الإصابة بألزهايمر

1 - زيادة الوزن.

2 - السمنة والتدخين.

3 - شرب الكحول.

4 - الخمول البدني.

5 - العزلة الاجتماعية.

6 - الاكتئاب.

6 أمور هامة يجب الابتعاد عنهم لتقليل فرص الإصابة بـ ألزهايمر

ما هى أعراض بداية مرض ألزهايمر؟

1 - نسيان الأحداث الأخيرة من اليوم وهذه من ضمن المشكلات التي قد يواجهها الأشخاص وذلك مع صعوبة في تذكر المعلومات المتلقاة مؤخرًا.

2 - صعوبة حل المشكلات وأداء المهام المعقدة.

3 - حدوث تغيرات في الشخصية.

4 - صعوبة ترتيب الأفكار والتعبير عنها.

5 - فقدان الطريق، أو وضع الأغراض في غير مواضعها.

عوامل تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر

1 - ضغط الدم المرتفع.

2 - فرط الكولسترول في الدم.

3 - السكر غير المتوازن.

والجدير بالذكر، لم يتم اكتشاف دواء لعلاج مرض ألزهايمر، ولكن يتناول المرضى حاليًا أنواعًا من العقاقير المضادة التي تخدرهم وتعمل على تخفيف أعراض مرضهم، إضافة إلى ذلك أن الأدوية تعمل على زيادة تدهور الذاكرة وتعرض مريض ألزهايمر بأمراض أخرى.