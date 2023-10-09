استشارى المخ والأعصاب يكشف أسباب الإصابة بمرض ألزهايمر

أوضح الدكتور حسام شكري، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، تعريف مرض ألزهايمر، أسباب الإصابة به، قائلًا: "إن هناك تغيرًا باثولوجيًا يحدث في المخ وينتج عنه مرض ألزهايمر، لكن السبب الذي يؤدي إلى حدوث هذا التغير ما زال غير معروف حتى الآن".

وأضاف شكري، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن هناك بروتينًا طبيعيًا يتكون داخل المخ السليم الذي بدوره يصرفه تلقائيًا ويتخلص منه، لافتًا إلى أنه عندما يحدث خلل في عملية التخلص من هذا البروتين ويتراكم داخل خلايا المخ، فإن هذا يسبب أذى لخلايا المخ وتلفًا وبالتالي تبدأ في فقدان وظيفتها، فتحدث أعراض مرض ألزهايمر.

هل يمكن إجراء تحاليل لمعرفة زيادة البروتين بشكل مبكر؟

وأوضح أنه يمكن إجراء بعض التحليلات على مستوى الأبحاث لمعرفة إذا كان هذا البروتين يكثر أم لا، حيث يتم عمل تحليل للسائل الشوكي أو بعض فحوصات المسح الذري، أو أنه يتم أخذ عينة من نسيج المخ نفسه للتحليل، لكن هذا يتم على مستوى الأبحاث فقط، لكن ليس على المستوى الإكلينيكي.