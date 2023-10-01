الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

يعالج مرض الزهايمر.. أسباب تصدر مسلسل "ألفريدو" الترند

مسلسل ألفريدو
مسلسل ألفريدو

أشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بعرض مسلسل "ألفريدو"، وتصدر الهاشتاجات خلال ساعات، ويرتبط نجاحه برغبة المشاهدين في الحصول على قصة عائلية خالية من العنف، وإليكم الأسباب التي جعلت الناس يتفاعلون مع المسلسل بهذا الشكل.

 

مقتبس من الكتاب الأكثر مبيعًا

المسلسل مقتبس من كتاب للدكتور مصطفى محمود تحت اسم "55 مشكلة حب"، ويسلط الضوء على أمراض النفس وعذابات الضمير في المجتمع المصري، بعض القصص في الكتاب سوف تملأ قلبك بالرهبة، بينما البعض الآخر سوف يجعلك تبكي.

 

بالإضافة إلى ذلك فالمسلسل استخدم مهارات كتابة السيناريو لـ عمرو محمود ياسين، الذي قدم لنا كلاسيكيات رومانسية على مر السنين، من ثلاثية نصيبي وقسمتك ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير.

 

صراعات مرض الزهايمر

 

يروي ألفريدو القصة الحزينة لمرض الزهايمر وهو أمر بالغ الأهمية لأنه السبب وراء وفاة واحد من كل ثلاثة من كبار السن، لا يركز العرض على المرضى فحسب، بل على مقدمي الرعاية أيضًا، ويمكن رؤية ذلك من خلال شخصيات العرض المتنوعة، إما شخصيات تشبه الأبطال الخارقين الذين يفهمون قوة الرعاية أو الشخصيات المخادعة التي تسيء استخدامها لمصلحتهم الخاصة.

 

أداء إلهام شاهين الاستثنائي

النجمة إلهام شاهين تقدم أداءً آسرًا من خلال تجسيدها لمريضة الزهايمر، وهي تحارب الوحدة من خلال تجسيدها لشخصية سوسو تجعل المعجبين يسترجعون مشاعرها وصراعاتها.

 

 

إعدادات مذهلة بصريًا

جرت الحلقة الأولى بالتوازي بين المشاهد في مصر وإيطاليا، فريد الذي يلعب دوره أحمد فهمي يدير مطعم مكرونة في إيطاليا، ومع ذلك هناك العديد من مشاهد الطبخ الرائعة التي تبعث على البهجة من الناحية الجمالية.

 

كسر الأنماط

منذ صدور البوستر والتريلر قفز الجمهور إلى استنتاج مفاده أن شخصيات فهمي وإلهام سترتبطان بشكل رومانسي، لكنهم اكتشفوا أن سوسو هي عمة فريد.

مرض ألزهايمر مسلسل الفريدو إلهام شاهين أحمد فهمي 55 مشكلة حب

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