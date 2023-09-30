السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف قدمت مريضة "الزهايمر"؟.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل تحضيرها لمسلسل "الفريدو"

إلهام شاهين في مسلسل
إلهام شاهين في مسلسل الفريدو

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل تحضيرها لمسلسل "الفريدو" الذي يناقش معاناة مرضى "الزهايمر" قائلة: "إن المرض قاسي بكل مراحله حتى في البداية يعتبر قاسيًا، حيث إنه يتطور خلال المسلسل، حيث سيحدث تطور كبير في الشخصية في الحلقات القادمة من المسلسل".

تفاصيل مسلسل “الفريدو” 

وأضافت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشخصية تبدأ بمرض الزهايمر، ومن ثم تصل إلى مرحلة صعبة، لافتة إلى أنها شاهدت مثل هذه الشخصية في الحياة، كما أن هناك الكثير من الأشخاص راسلوها بأنهم رأوا مثل هذه الشخصية مع آبائهم أو مع أجدادهم، معقبة: "الناس متأثرة جدا لأن كل شخص تذكر أحد يعرفه مصاب بمرض "الزهايمر"، خاصة وأن هذا المريض يكون لا حول له ولا قوة، خاصة وأنه عندما تمحى الذاكرة يعود من جديد كالبيبي، أنا شفت ده في الحياة وعيشت مع ناس أعرفها، ولم أكن بحاجة إلى أن أقرأ  عن المرض، لأنني رأيته عمليا". 

وتابعت:"الكاتب عمرو محمود ياسين كاتب المسلسل بدقة شديدة، كما أن فريق الكتابة كان رائعًا، أعطوني كافة التفاصيل، وكاتبين التطور بشكل رائع، أشكرهم وأشكر  كل فريق العمل لأن كل فرد فيهم بذل أقصى ماعنده سواء أمام الكاميرا أو خلفها، حيث كانوا متفاعلين ومتعاطفين مع العمل والقضية التي نطرحها". 

إلهام شاهين مسلسل الفريدو الزهايمر برنامج التاسعة عمرو محمود ياسين

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