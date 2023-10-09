كيف يمكن تقليل الإصابة بمرض الزهايمر؟.. استشاري يجيب

وجه الدكتور حسام شكري، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، مجموعة من النصائح لتقليل الإصابة بمرض الزهايمر، قائلًا: "إنه يجب تجنب الكحوليات والتدخين من بين الأسباب التي تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر".

وأضاف شكري خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن النشاط الذهني المستمر أي أن درجة التعليم تكون أعلى أو عندما يكون التعليم بسيط لكن يتم استخدام الذهن بصورة مستمرة والنشاط الاجتماعي أي الحياة الاجتماعية السليمة، والنشاط الرياضي المستمر أي ممارسة الرياضة بانتظام، من ضمن العوامل التي تؤدي إلى تقليل الإصابة من مرض الزهايمر.

الذاكرة قصيرة المدى أول ما يحدث بها خلل عند مريض الزهايمر

وأوضح أن المرحلة المبكرة لمريض الزهايمر تتمثل في التأثير المبكر في الذاكرة، خاصة في الذاكرة الحديثة، لافتا إلى أن ما يتأثر في البداية هي الذاكرة قصيرة المدى وليس طويلة المدى.