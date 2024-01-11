الوزراء الفلسطيني: اليوم تقف إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، أن اليوم تقف إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ووجه “أشتيه” الشكر إلى جنوب أفريقيا على خطوتها لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن العالم الذي لا يريد أن يرى الإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني هو مجرم.

وأكد أشتيه أن قتل 23 ألف إنسان في غزة وقطع الماء والكهرباء والدواء إبادة جماعية، ويجب أن ينتقل العالم من الإدانات إلى الفعل وندعو الشعوب إلى تأييد جنوب أفريقيا من كل عواصم العالم.