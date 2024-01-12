كاتب صحفى: تم الربط سيناء بمحافظات الدلتا من خلال 6 أنفاق وتوسيع للطرق

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع استراتيجية للتنمية في سيناء لأنها حائط الصد ضد الإرهاب، كما تم الربط بين سيناء ومحافظات الدلتا من خلال إنشاء 6 أنفاق وتوسيع لشبكة الطرق.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم ربط سيناء الشمال بالجنوب والوسط، بطرق طولية اختصرت المسافات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مدن جديدة.

وأكد أن هذه المشروعات كان لها تأثير نفسي مهم جدًا على أهالي سيناء لأنهم ضحوا كثيرًا وتعبوا طوال سنوات في مواجهة الاحتلال وبعدها مواجهة التنظيمات الإرهابية وجاء الوقت لتقدم لهم الدولة المشروعات التي غيرت من وجه الحياة بشكل عام وغيرت الوعي وثقافة المواطن.

وأوضح أنه أصبح هناك اهتمام بالزراعة بعد شبكات الري، وإنشاء أكبر محطة لتحلية المياه وزراعة أكثر من 400 ألف فدان في سيناء وقوبل ذلك بترحاب كبير من أهالي سيناء.