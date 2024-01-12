وزير الإسكان يكشف كواليس نقل الوزارة للعاصمة الإدارية

كشف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أول الوزارات التي تم نقلها إلي العاصمة الإدارية، كانت وزارة الإسكان.

وأضاف وزير الإسكان، خلال لقائه مع كاميرا “إكسترا نيوز” خلال جولة داخل العاصمة الإدارية، أن الانتقال الذي حدث إلى العاصمة الإدارية لم يكن انتقالا ماديًا بشكل تقليدي بل هو انتقال بشكل حديث، مشيرًا إلى أن الانتقال نوعي حيث تم تقديم الكورسات للموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة حتى يقوموا بعمل نوعي وحديث.

وأوضح وزير الإسكان أن منطقة الأعمال المركزية المتواجدة في العاصمة الإدارية الكبيرة هي موجودة في مختلف العواصم الكبرى، مضيفًا أن عمر هذا المكان يقل عن 4 أعوام ونصف حيث أن هذا المكان لم يكن موجودًا وكان شبيهً بمناطق كثيرة في مصر أنها كانت مجرد صحراء.

ولفت وزير الإسكان، أنه يتم حاليًا استلام المكان من الشركات الإنشائية التي تقوم به، مؤكدًا أن البرج الأيقوني المصري سيكون علامة فارقة في مصر وسيكون هناك أمثال ليه أخرى.