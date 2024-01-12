الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الإسكان يكشف كواليس نقل الوزارة للعاصمة الإدارية

عاصم الجزار، وزير
عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق

كشف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أول الوزارات التي تم نقلها إلي العاصمة الإدارية، كانت وزارة الإسكان.

وأضاف وزير الإسكان، خلال لقائه مع كاميرا “إكسترا نيوز” خلال جولة داخل العاصمة الإدارية، أن الانتقال الذي حدث إلى العاصمة الإدارية لم يكن انتقالا ماديًا بشكل تقليدي بل هو انتقال بشكل حديث، مشيرًا إلى أن الانتقال نوعي حيث تم تقديم الكورسات للموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة حتى يقوموا بعمل نوعي وحديث.

وأوضح  وزير الإسكان أن منطقة الأعمال المركزية المتواجدة في العاصمة الإدارية الكبيرة هي موجودة في مختلف العواصم الكبرى، مضيفًا أن عمر هذا المكان يقل عن 4 أعوام ونصف حيث أن هذا المكان لم يكن موجودًا وكان شبيهً بمناطق كثيرة في مصر أنها كانت مجرد صحراء.

ولفت وزير الإسكان، أنه يتم حاليًا استلام المكان من الشركات الإنشائية التي تقوم به، مؤكدًا أن البرج الأيقوني المصري سيكون علامة فارقة في مصر وسيكون هناك أمثال ليه أخرى.

الاسكان وزير الإسكان منطقة الاعمال المركزية

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: الدولة استهدفت سيناء بمشروعات تنموية شاملة

كاتب صحفى: تم الربط سيناء بمحافظات الدلتا من خلال 6 أنفاق وتوسيع للطرق

وزير العدل بجنوب إفريقيا: غزة تحولت لركام وعلى "العدل الدولية" النظر فيما يجرى بالقطاع

الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: المجتمع الدولى فشل فى وقف كل ما يحدث بقطاع غزة

بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم انفجار الوضع فى الضفة الغربية

"العدل الدولية" ترفع جلستها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

عضو الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: عائلات فلسطينية بأكملها مُسحت من غزة بالقصف الإسرائيلى

عضو الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: إسرائيل هجّرت 85% من الفلسطينيين فى غزة

الأكثر قراءة

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بين البايع والمشتري.. !

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثا

مدحت بشاى

الحوار الوطني.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا