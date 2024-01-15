الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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واشنطن بوست: لا جدوى من حث الإسرائيليين على الانتقال لمرحلة أقل حدة من الحرب

جريدة الدستور

قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئول أمريكي، إن أولويات بلاده تحولت الآن إلى التسامح مع العملية الإسرائيلية طيلة شهر يناير.
وبحسب تصريحات المسئول الأمريكي للصحيفة الأمريكية فإنه لا جدوى من حث الإسرائيليين على الانتقال إلى مرحلة أقل حدة من الحرب.

وكان أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتطلع إلى الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لإعادة جميع المحتجزين.

وأوضح "بايدن": "سأواصل العمل لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين لدى حماس"، بحسب "رويترز".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم، إنَّ بلاده لن تهدأ حتى تلم شمل المحتجزين في قطاع غزة مع أسرهم.

ونقلت الخارجية الأمريكية في ذكرى مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة في بيانٍ: "من المستحيل أن يفهم أي شخص ما مروا به في 100 يوم، لكني التقيت عددًا من عائلاتهم، وقدمت رسالة واضحة وهي أن الولايات المتحدة تقف معكم".

وأضاف: "لن نهدأ حتى نلم شملهم مع أحبائهم، وسنواصل العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين".

الخارجية الامريكية مسؤول أميركي العملية الاسرائيلية الإسرائيليين الحرب بايدن

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