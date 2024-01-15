الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يهدد البشر.. ما هو مرض زومبي الغزلان؟ (فيديو)

مرض زومبي الغزلان
مرض زومبي الغزلان

قال الدكتور عاطف محمد كامل، وكيل الطب البيطري في جامعة عين شمس، إن زومبي الغزلان يُعرف بمرض «الدماغ القاتل» ويتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يسبب الهزال المزمن وأعراض عصبية وخمول وسيلان اللعاب والعطش الشديد.

 

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أن هيئة الأوبئة في الولايات المتحدة بدأت تحذر المواطنين بضرورة الابتعاد عن الغزلان وعدم اصطيادها في الوقت الحالي، فملامسة الغزلان قد تصيب الإنسان بالمرض وليس أكل لحم الغزال فقط، فالأمر ذاته حدث خلال جائحة كوورنا في الصين نتيجة التعامل مع خفاش الفاكهة، مشيرا إلى أن المرض حتى الآن لم يُصيب الإنسان ولكن هناك مخاوف من ذلك على المدى القصير.

وحذر، من عملية التلامس مع الغذلان، كونها تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان في الوقت الجاري، مشيرا إلى أن التلامس كان سببا رئيسا لانتشار العديد من الأمراض الأخرى خلال العقود السابقة، كإنفلونزا الطيور وأمراض أخرى في غرب إفريقيا، لذلك فالإنسان مُعرض للإصابة بـ«زومبي الغزلان».

وانتشر المرض حتى الآن في مالا يقل عن 24 ولاية أمريكية، وثلاث مقاطعات كندية، كما تم اكتشافه في كوريا الجنوبية والنرويج وفنلندا، وفقا لما ذكره المركز الأمريكي لمكافحة الامراض والوقاية منها.

ولا توجد وسائل علاج أو لقاحات متوفرة حاليًا للوقاية من هذا المرض.

ولأول مرة جرى اكتشاف مرض الهزال المزمن في أيل طويل الأذن في ولاية كولورادو غرب الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1967، ثم في كندا في عام 1981 وكوريا الجنوبية في عام 2000 والنرويج في عام 2016 وفنلندا في عام 2018.

الغزلان زومبي الغزلان الدماغ القاتل الولايات المتحدة الامريكية

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