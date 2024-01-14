وصول فريق طبى بريطانى لمستشفى جراحات القلب بعين شمس

استقبل، اليوم الأحد، مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس، الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي، وذلك برعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وعقد الاجتماع الأول عقب وصول الفريق الطبي البريطاني من مستشفيات "رويال برومبتون وهارفيلد" بقيادة الدكتور أولريش روزندال "إستشاري جراحة القلب والرئيس السريري لوحدة الشريان الأورطي بمستشفى رويال برومبتون"، وحضر لقاء الاستقبال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور محمد الغنام، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية.

أوضح المتيني، في كلمته خلال الاجتماع، أنه سعيد للغاية لنجاح ذلك البروتوكول حيث إنه يتابع عن كثب مجريات تنفيذه بفخر وإعتزاز، مؤكدًا أن ذلك التعاون يزيد من إكتساب الخبرات لدى الجانبين، وأكمل بتوجيه الشكر لكافة العاملين على إنجاح البروتوكول، متمنيًا أن يستمر لفترات أطول حتى وبعد انتهاء مدة البروتوكول.

كما تضمن الاجتماع استعراض للحالات التى تمت مناظرتها خلال الشهر السابق بالعيادة التحضيرية للشريان الأورطى بالعيادات الخارجية للمستشفى، وتمت مناقشتها مع الفريق الطبي البريطاني خلال الاجتماع الاستقبالي وذلك استعدادًا لإجراء تلك العمليات، حيث من المقرر أن تشمل الزيارة إجراء عدد من العمليات الجراحية للشريان الأورطي والقساطر، وذلك بالتعاون بين كل من الفريق الطبي المصرى والفريق البريطاني الزائر من مستشفيات "رويال برومبتون وهارفيلد".

من المقرر أن تستمر فترة الزيارة لإجراء تلك العمليات حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على هامش بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب– بلندن.