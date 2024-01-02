الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إغلاق باب الترشيحات لجوائز جامعة عين شمس 2023

عين شمس
عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس إغلاق باب الترشيحات لجوائزها التقديرية والرواد والتشجيعية للعام 2023، حيث شهد هذا العام مشاركة متميزة حيث بلغ عدد الكليات المشاركة 15 كلية، وهي: كليات الآداب والبنات والتربية والحقوق والألسن والآثار والبيئة والطفولة والتربية النوعية والعلوم والطب والهندسة والصيدلة والزراعة والحاسبات.

وتأتي هذه الجوائز في إطار دعم الجامعة للباحثين والعلماء، حيث بدأت جائزة جامعة عين شمس التقديرية عام 1993، وتم تعديل مكافأتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مع منح 17 جائزة تشمل جميع التخصصات بالجامعة.

جائزة تشجيعية بمكافأة 25 ألف جنيه

وفي سياق دعم الشباب، أطلقت الجامعة جائزتها التشجيعية عام 2021 بمكافأة مالية تبلغ 25 ألف جنيه، تم تطويرها لتشمل 10 جوائز تغطي كل التخصصات.

كما دشنت الجامعة جائزة الجامعة للرواد لهذا العام بمكافأة مالية قدرها 75 ألف جنيه، باعتماد مجلس الجامعة في 26 /6 / 2023 واعتماد أول لائحة لها في 6 /11 / 2023 وتشمل 6 مجالات تكريمًا لرواد الجامعة المؤسسين. 

ويتقدم مكتب الجوائز بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة العليا على التطوير المستمر والدعم والرعاية من خلال تطوير الجوائز المتنوعة التى تشمل كافة التخصصات والفئات، كما يتقدم بالشكر للجهود المبذولة من الإدارة العامة للبحوث العلمية ومكتب أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث ومكتب السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في متابعة جميع إجراءات الترشيح.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجوائز  تعكس التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار، وتشجيع الشباب على تحقيق الإنجازات المتميزة في مختلف الميادين في دعم البحث العلمي وتشجيع المبدعين والشباب المتميز من الجامعة، وتمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التفوق الأكاديمي والابتكار في مجالات متعددة.

وفي هذا الإطار، تطور جامعة عين شمس جوائزها لتلبية احتياجات الباحثين من كبار العلماء والرواد وكذلك شباب الباحثين، مع التركيز على التميز والحداثة ومواكبة التطورات، حيث تمثل هذه الجوائز إشارة إيجابية للتحفيز والتشجيع، وتعكس التزام الجامعة بتكريم الرواد والمواهب الواعدة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

جامعة عين شمس الترشيحات لجوائزها التقديرية دد الكليات المشاركة 15 كلية كليات الآداب الألسن دعم الجامعة للباحثين والعلماء

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