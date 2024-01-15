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محمود مسلم: إسرائيل تعلم تماما أن مصر لم تصدر أسلحة لحماس

الكاتب الصحفى محمود
الكاتب الصحفى محمود مسلم

علق الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن الأكاذيب التي روجتها إسرائيل خلال الأيام الماضية حول أن  مصر تصدر السلاح إلى حماس من خلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

وقال  خلال مداخلة على قناة العربية الحدث، إن إسرائيل روجت خلال الأيام الماضية أكذوبتين أولهما أن مصر تصدر السلاح إلى حماس من خلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، والثانية هي أن مصر تمنع المساعدات من العبور عبر معبر رفح.

وأضاف، ما يحدث هي محاولة لابتزاز مصر بعد تراجع الاحتلال ميدانيا أو تحقيق أهدافها في غزة للتنصل من الاتفاق الذى وقع في 2005 بأنها ليس لها سيطرة على هذا المحور.

وواصل:"من المؤكد أن إسرائيل لم تخبر مصر برغبتها في السيطرة على محور فيلادلفيا، ولا تستطيع أن تقرر شيئا مثل ذلك، وأن المعدات العسكرية لم تصل إلى هذا المحور كما أشيع منذ أسابيع، مؤكدًا:" مصر تتمسك بالاتفاقية وتتمسك أيضا بأنها لم تصدر الأسلحة لحماس، ولم تمنع دخول المساعدات من معبر رفح، وهى الاكذوبة الإسرائيلية الكبرى في محكمة العدل الدولية".

حول ما إذا أقدمت إسرائيل على السيطرة على محور فيلادلفيا علق بقوله: أعتقد أن هذا أمر عسكرى سيتم دراسته إذا تم ذلك، ولا اعتقد أن إسرائيل اتخذت قرارا بذلك ولا حتى أبلغت مصر بذلك، المحور معروف وإسرائيل تعلم تماما أن مصر لم تصدر أسلحة لحماس، مصر قضت على الأنفاق.

إسرائيل مصر فيلادلفيا

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