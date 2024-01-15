الصحة العالمية: 140 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط بحاجة لمساعدات إنسانية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأوضاع الصحية في إقليم شرق المتوسط باتت مهددة على نحو لم يسبق له مثيل، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت الصحة العالمية، أن 140 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهناك مليون نازحة ونحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة ونعمل على تقديم الدعم والمساعدة للسكان.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه يجب توفير نحو 706 ملايين دولار للاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى في إقليم شرق المتوسط.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24100 شهيد و60834 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 132 شهيدًا و252 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.