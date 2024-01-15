رئيس المرصد الأورومتوسطي: سكان غزة يعانون صعوبات في الحصول على المياه والعلاج

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي إن سكان قطاع غزة يعانون صعوبات في الحصول على المياه والعلاج والاحتلال الإسرائيلي دمر جميع المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تواجه حالة كبيرة من اليأس بعد تعرضها للحقائق من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا قدمت أمام العدل الدولية جميع المستندات والأدلة التي تدين جرائم الاحتلال في غزة.

وذكر رئيس المرصد الأورومتوسطي أن جنوب أفريقيا قدمت أمام العدل الدولية أدلة تثبت قصف الاحتلال مناطق في غزة ادعى أنها آمنة، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تعطي الغطاء السياسي وتقدم الدعم العسكري لإسرائيل لمواصلة ارتكاب جرائم بغزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 24 ألف شهيد، ونحو أكثر من 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.