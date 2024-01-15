الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا: نعانى نقصًا كبيرًا بالقذائف والذخائر التى نحتاجها لصد الهجوم الروسى

أوكرانيا
أوكرانيا

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن أوكرانيا تعيش أزمة، وتعاني نقصًا كبيرًا في القذائف والذخائر التي تحتاج إليها لصد الهجوم الروسي.

 وأضاف، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا متفائلة بمساعدة دول أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك دول السبع الكبرى ومتفائلون بما يخص قدوم المساعدات من الولايات المتحدة، فواشنطن هي المساعد الأول لأوكرانيا في هذه الأزمة الحالية. 

وتابع مستشار وزير الخارجية الأوكراني: "نعيش فترة صعبة، فنحن نعيش شتاء صعبًا، ونعيش في 15 درجة تحت الصفر وشرق أوكرانيا في أماكن القتال تكون درجة البرودة في بعض الأحيان 20 تحت الصفر، وهو أمر ليس سهلًا للغاية على المقاتلين، كما نعاني من قلة الذخيرة وقذائف المدافع وننتظر المساعدات من الغرب، ومنذ نحو عام والطيارون الأوكران يتدربون في دول أوروبا وننتظر عودتهم".

الهجوم الروسي أوكرانيا وزير خارجية وزير الخارجية الأوكراني

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