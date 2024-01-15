ارتفاع مصابى حادثتى دهس وطعن شمال تل أبيب لـ 19 شخصا

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، عن ارتفاع أعداد المصابين في حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب إلى 19 إسرائيليا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24100 شهيد و60834 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 132 شهيدًا و252 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.