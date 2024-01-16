الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة تزامنًا مع إطلاق رشقة صاروخية

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أنباء عن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة تزامنًا مع لإطلاق رشقة صاروخية، منذ قليل.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة غزة طالت أحياء تل الهوا والشيخ عجلين والصبرة والزيتون، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما تعرضت مدينة خان يونس لقصف جوي ومدفعي.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، الإثنين، إن القوات لا تهاجم أماكن في غزة بها محتجزين إسرائيليين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، إن حماس تحاول استغلال حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي يقدس الحياة، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية والحكومة تبذل ما في وسعها لإعادة المحتجزين لدي حماس في غزة، ومستمرة فوق الأرض وتحتها.

وشدد "هاجاري" على أن الأسري الإسرائيليين لم يقتلوا بنيران إسرائيلية، لكن القوات الإسرائيلية استهدفت أماكن قريبة منهم.

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