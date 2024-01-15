الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع بمنطقة أم درمان العسكرية

اشتباكات بين الجيش
اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصدر عسكري، بوجود اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في حي الموردة المجاور لمنطقة أم درمان العسكرية.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أطلع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة، على ما قامت به الميليشيا من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم.

وقدم البرهان للمبعوث الأممي، خلال لقائهما في بورتسودان، شرحًا وافيًا للتطورات التي حدثت بالبلاد فى مرحلة ما قبل الحرب وأثنائها وما بعدها، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد التزام الحكومة بالتحول الديمقراطى والفترة الانتقالية التى تنتهى بالانتخابات العامة.

 

الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع أم درمان

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