أجواء شتوية.. "الأرصاد": انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى 18

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن اليوم يشهد مزيدًا من التحسن والاستقرار فى الأحوال الجوية.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، إن هناك استمرارًا فى انخفاض قيم درجات الحرارة فترات النهار والليل، موضحة أن العظمى اليوم في القاهرة الكبرى فترة النهار ما بين الـ18 و19 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء شتوية مائلة للبرودة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، دافئة على مناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل يحدث انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة، يزيد أوقات الفجر والصباح الباكر، ويكون الطقس شديد البرودة فى معظم أنحاء الجمهورية، تصل أحيانًا لحد الصقيع على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 18، الصغرى 11

العاصمة الإدارية العظمى 19، الصغرى 10

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11

العلمين الجديدة العظمى 18، والصغرى 10

مطروح العظمى 19، الصغرى 9

شرم الشيخ العظمى 24 الصغرى 15

الغردقة العظمى 23، الصغرى 14

أسيوط العظمى 18، الصغرى 5