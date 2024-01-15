الطقس في مصر.. "الأرصاد" تكشف ما يحدث هذا الأسبوع على كافة البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 16 يناير وحتى الأحد 21 يناير 2024، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة، إنَّ البلاد ستشهد خلال هذه الفترة، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من (من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا) القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الهيئة على نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

تغيرات جوية مرتقبة

ولفتت الأرصاد في بيانها بشأن التغيرات الجوية المتوقعة، إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 يناير، ستشهد حالة الطقس ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية؛ ليسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس في البلاد أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

وفيما يأتي نشرة الهئية العامة للأرصاد الجوية بتفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة: