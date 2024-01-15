الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تتأثر مناطق مختلفة في جمهورية مصر العربية بحالة الطقس المتنوعة يوم غد الثلاثاء 16 يناير الجاري، حيث يُتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد أجواءً دافئة نهارًا، في حين يتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم مناطق البلاد، كما يُتوقع تشكّل الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

من ناحية أخرى، يتوقع تشكيل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وذلك في المناطق المؤدية من وإلى مناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد في الصباح الباكر، وهناك نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، مما يستدعي توخي الحذر أثناء التنقل.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتشير توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة عن وجود ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 يناير 2024، حيث تتراوح القيم بين 4 و2 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد، مع طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا ومن المتوقع حدوث هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية الغربية يوم الأربعاء.

أما يوما الخميس والجمعة 18 و19 يناير من المتوقع أن تشكّل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

استمرار الشبورة المائية

كما يستمر تشكّل الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وذلك في المناطق المؤدية من وإلى مناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد في يوم السبت 20، أما يوم الأحد 21 يناير، فمن المتوقع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، إضافة إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية الغربية.