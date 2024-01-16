فرنسا: الهجوم الإيراني على ‎أربيل غير مقبول ويسهم في تصعيد التوترات الإقليمية

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الهجوم الإيراني على ‎أربيل غير مقبول ويسهم في تصعيد التوترات الإقليمية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد عن إدانته للقصف الإيراني على مدينة أربيل عادا إياه انتهاكًا للسيادة ويعمل على تقويض الامن والاستقرار بالبلد.

وقال:"إن حسم المسائل يكون عبر الحوار البنّاء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها.

وأكد مجلس أمن إقليم كوردستان، استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين، بقصفٍ للحرس الثوري الإيراني طال مدينة أربيل.

وذكر بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كوردستان، "أنه في الساعة 11:30 من مساء ليلة 15 على 16 يناير 2024، أطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ باليستية باتجاه مناطق مدنية في أربيل".

وأضاف البيان: "للأسف، وبحسب الإحصائيات الأولية، فإن القصف أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة ستة آخرين"، مبينًا أن "بعض المصابين في حالة حرجة".

وتابع البيان: "الحرس الثوري أعلن أن القصف طال مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية"، مشيرًا إلى أن "هذه ذريعةٌ لا أساس لها ونحن نرفضها".