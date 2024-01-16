إعلام إسرائيلي: إصابة مباشرة في مبنى بمدينة نتيفوت إثر رشقة صاروخية من غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، عن إصابة مباشرة في مبنى بمدينة نتيفوت إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة من قطاع غزة.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الاثنين، هجومها على قوة إسرائيلية مترجلة والقضاء على 5 جنود من جيش الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت المقاومة جرافة إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت الفصائل الفلسطينية، أنهم تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة تابعة لجيش الاحتلال تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما ضربت الفائل الفلسطينية حشدًا لجيش الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.