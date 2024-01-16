المدير الإقليمى بـ"الصحة العالمية": نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية فى غزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة.

وأضاف "المنظري"، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن 93% من سكان قطاع غزة معرضون للمجاعة، منوهًا بأن انقطاع الاتصال هو أحد التحديات الكبيرة التي تتم مواجهتها مع انعدام الأمن، ونقص الوقود لتحرك القوافل.

مليونا نازح في قطاع غزة يفتقدون لأدنى مقومات الحياة

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن نحو مليوني نازح في قطاع غزة يفتقدون لأدنى مقومات الحياة، لافتًا إلى أن الأمراض المعدية بدأت تنتشر بين عموم الشعب الفلسطيني بالقطاع، وهناك 210 آلاف شخص مصاب بالالتهاب الرئوي، ومجموعة كبيرة منهم بين الأطفال.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك ما يقارب من 156 ألف شخص يعانون من إسهال حاد مخلوط بالدم، وهناك ما يقارب من 65 ألف شخص يعانون من التهابات جلدية، وهناك ما يقارب من 40 ألف شخص يعانون من التهابات حادة في فروة الرأس بسبب القمل، إضافة لانتشار الالتهاب الكبدي الحاد.