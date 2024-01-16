الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تحمي جلدك من الجفاف خلال فصل الشتاء؟.. أستاذ أمراض جلدية تجيب

جفاف الجلد
جفاف الجلد

قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة بنها، إن جفاف الجلد في فصل الشتاء يرجع لانخفاض نسبة الرطوبة في الجو، مما يؤدي لتبخيير المياه الموجودة في الجلد بدرجة أكبر، مشددة على ضرورة شرب المياه، واستخدام الكريمات المرطبة.

وأضافت “سند”، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن استخدام الكريمات المرطبة يعتبر وقاية من جفاف الجلد، خاصة مع دخول فصل الشتاء، لافتة إلى أنه لابد من استخدامها مرتين يوميًا، ويختلف معدل الاستخدام من شخص لآخر حسب درجة الجفاف.

استخدام كريمات مرطبة

وأوضحت أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة بنها، أن هناك أشخاص طبيعة جلدهم تكون جافة، فهؤلاء يحتاجون لكريمات بدرجة كبيرة جدًا وإلا يتعرضون لأذى كبير نتيجة الجفاف، بينما الأشخاص أصحاب البشرة الدهنية يمكن أن يتحملون بصورة أكبر،  لكن لابد من استخدام كريمات مرطبة.

وأشارت أستاذ الأمراض الجلدية بطب بنها، إلى أن استخدام الفازلين يساعد بدرجة كبيرة في الحفاظ على رطوبة الجلد، لكن إذا تعرض الشخص لأكزيما الجفاف فلابد من التوجه للطبيب فورًا.

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