الإثنين 15 يناير 2024
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باحث: الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة لدعم الموقف والشعب الفلسطينى (فيديو)

محمد فوزي، الباحث
محمد فوزي، الباحث بمركز الفكر والدراسات الإستراتيجية

قال محمد فوزي، الباحث بمركز الفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية لدعم الموقف والشعب الفلسطيني خلال أزمته الأخيرة التي تعرض لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما أسفر عنه من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف فوزي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الدولة المصرية حرصت خلال اللحظات الأولى للعدوان على دعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وكرست اتصالاتها الدبلوماسية مع مختلف دول العالم لإدخال المساعدات بمجرد بدء الساعات الأولى للحرب، فضلًا عن اصطفاف قطار الدعم والمساعدات أمام معبر رفح، الأمر الذي يؤكد العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

معبر رفح مفتوح من الجانب المصري

ولفت إلى أن ادعاءات الجانب الإسرائيلي أمام محكمة جنايات العدل الدولية الأخيرة بأن معبر رفح لم يغلق عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن المعبر كان مفتوحًا من الجانب المصري ومغلقًا من الجانب الإسرائيلي.

وأشار الباحث إلى أن حكومة الاحتلال تسعى للتغطية على جرائمها التي باءت بالفشل في حربها.

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