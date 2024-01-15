الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: أى أزمة سياسية تحدث تكون لها تداعيات اقتصادية على دول العالم

التضخم
التضخم

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إنه بلا شك نرى أزمة عالمية على مستوى السياسات المالية، وأن جميع القرارات السياسية الصادرة من كل دول العالم دائمًا تعكس حالة من الأزمات والترقب، وتحمل المشهد الضبابي. 

وأضاف الكيلاني، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك بادرة أمل بأن جميع دول العالم بدأت تنحي الخلافات السياسية والاقتصادية في سبيل النهوض بكل مستويات السياسة المالية والنقدية.

 

هناك حالة من التشدد النقدي كبيرة جدًا

ونوه بأن هناك حالة من التشدد النقدي  في كل دول العالم كبيرة، وهذا يعكس وجود حالة من التضخم ليست في المستويات الآمنة، ويمكن أن تستمر لفترة بسبب توقف الاستيراد وارتفاع تكلفة الشحن، مما أثر على موازنات كل دول العالم.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه ما زال هناك بعض الوقت لتعافي دول العالم من الأزمات السياسية المالية والنقدية، موضحًا أن أي أزمة سياسية لها تداعيات اقتصادية على كل دول العالم، وعلى كل الجوانب التي تشملها، لكن بعضها يكون سلاحًا ذا حدين.

ازمة سياسية خبير تداعيات اقتصادية دول العالم الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي

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