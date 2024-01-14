تفاصيل فضيحة فى مكاتب البريد البريطانى (فيديو)
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد فضيحة في مكاتب البريد البريطاني.
تفاصيل فضيحة في مكاتب البريد البريطاني:
- حالة من الغضب أصابت الشارع البريطاني بعد ما يعرف بفضيحة مكاتب البريد.
- تمت إدانة المئات من موظفي مكاتب البريد بسبب برمجيات معيبة.
- تسبب النظام المعيب في اتهام مديري فروع مكاتب البريد البريطانية بالسرقة.
- وصل عدد المدانين ظلمًا إلى 700 موظف قضى بعضهم عقوبة السجن لـ20 عامًا.
- بدأ الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بنظام Horizon مطلع العام.
- يظهر النظام بشكل غير صحيح النقص في حسابات الفروع الفردية.
- لم تتم معاقبة أي من كبار موظفي مكاتب البريد حتى الآن.
- تم توجيه اللوم على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
- تواجه بقية الأحزاب السياسية مطالبات بتعويض الموظفين الذي طالتهم الأزمة.