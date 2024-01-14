الأحد 14 يناير 2024
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تفاصيل فضيحة فى مكاتب البريد البريطانى (فيديو)

فضيحة في مكاتب البريد
فضيحة في مكاتب البريد البريطاني

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد فضيحة في مكاتب البريد البريطاني.

تفاصيل فضيحة في مكاتب البريد البريطاني:

  • حالة من الغضب أصابت الشارع البريطاني بعد ما يعرف بفضيحة مكاتب البريد.
  • تمت إدانة المئات من موظفي مكاتب البريد بسبب برمجيات معيبة.
  • تسبب النظام المعيب في اتهام مديري فروع مكاتب البريد البريطانية بالسرقة.
  • وصل عدد المدانين ظلمًا إلى 700 موظف قضى بعضهم عقوبة السجن لـ20 عامًا.
  • بدأ الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بنظام Horizon مطلع العام.
  • يظهر النظام بشكل غير صحيح النقص في حسابات الفروع الفردية.
  • لم تتم معاقبة أي من كبار موظفي مكاتب البريد حتى الآن.
  • تم توجيه اللوم على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
  • تواجه بقية الأحزاب السياسية مطالبات بتعويض الموظفين الذي طالتهم الأزمة.
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