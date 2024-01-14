تفاصيل إطلاق مشروع "مهنى 2030" لتطوير منظومة التدريب المهنى (فيديو)

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل مشروع "مهني 2030"، قائلًا: إنه سيتم إطلاقه غدا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني الذي تعقده الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خضر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه سيشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء وممثلى أصحاب الأعمال والعمال، حيث يجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم في المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

توجيهات الرئيس السيسى نصت على تنمية مهارات الشباب

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل، أن توجيهات الرئيس السيسي نصت على تنمية مهارات الشباب ودراسة سوق العمل، وربط عملية التدريب باحتياجات السوق من خلال التحديات التي يواجهها السوق، مشددًا على أن هذا المشروع هو مشروع العام بالنسبة للوزارة، حيث إن الدولة لديها من الأدوات والآليات والإمكانات التي تجعلها مؤهلة لتطوير منظومة التدريب المهني.