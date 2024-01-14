الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يستهدف المناطق الوسطى بقطاع غزة بالقنابل الفسفورية

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، في نبأ عاجل أن الاحتلال يستهدف المناطق الوسطى بقطاع غزة بالقنابل الفسفورية.

تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة.

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