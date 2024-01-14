مسئول فريق الطوارئ الطبى النرويجى بغزة: يجب وقف العدوان وإدخال مزيد من المساعدات

قال الدكتور مادس جيلبرت، مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي بغزة، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإعادة بناء ما دمره الاحتلال.

وأكد جيلبرت، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الوضع الصحي كارثي، والاحتلال يواصل تدمير المستشفيات، منوهًا بأن نحو مليوني فلسطيني في القطاع بلا مأوى وفي حاجة للمساعدة لا سيما مع برودة الطقس.

المزيد من العائلات الفلسطينية يتعرضون للخطر مع برودة الطقس

وأشار مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي بغزة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 30 مستشفى في القطاع، وأغلقت 53 من المنشآت الصحية، وهناك نحو 500 فلسطيني في القطاع يصلون يوميًا إلى المستشفيات جراء القصف.

وأوضح أن هناك المزيد من العائلات الفلسطينية يتعرضون للخطر مع برودة الطقس، وصعوبة حصولهم على العلاج، ونقص المياه بمناطق عديدة في القطاع، مؤكدًا أنه يجب إجبار إسرائيل على وقف القصف ورفع الحصار عن القطاع، وعلى الحكومات فرض عقوبات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف عدوانها.

وتابع: "نتعهد بإعادة بناء غزة، لتصبح أفضل مما كانت، وسنعمل على تقديم مزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني".