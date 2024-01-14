أستاذ فيروسات: نشهد تغيرات مناخية شديدة جدًا فى أماكن متفرقة من العالم

قال الدكتور محمد عادل، أستاذ الفيروسات والأمصال البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات، إن مصر شهدت قمة المناخ "كوب 27" للتوصل إلى تأثيرات هذه الظاهرة عليها وعلى العالم كله.

أى تغير فى المناخ له مردود إيجابى أو سلبى

وأضاف عادل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن أي تغير في المناخ له مردود إيجابي أو سلبي، بالنسبة للسلبي فإن أي تغير في متطلبات الكائن الحي تؤدي إلى انقراضه ما لم يهاجر من المكان الذي يقيم فيه ويجد مكانا آخر.

ونوه أستاذ الفيروسات والأمصال البيطرية بأن الفترة الحالية تشهد تغيرات مناخية شديدة جدًا في أماكن متفرقة من العالم، ومنها مصر، والتي تؤدي إلى اختفاء العديد من الكائنات الحية وعدم ظهورها مرة أخرى، مثل الحيوانات والنباتات.

وأشار أستاذ الفيروسات والأمصال البيطرية إلى أن ظروف توافر معيشة الكائن الحي، سواء من غذاء أو مناخ، هي التي تؤدي لاستمرار حياته الطبيعية ووجوده على كوكب الأرض.