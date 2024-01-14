الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أنباء عن استقالة رئيس "الشاباك" بعد انتهاء الحرب فى غزة

الرئيس السابق لجهاز
الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بأن نداف أرغمان، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، قال إن الرئيس الحالي للجهاز أبلغ مقربيه أنه سيستقيل من منصبه بعد انتهاء الحرب.

 

تخصيص نسبة كبيرة من ميزانية العام الجديد للحرب على غزة

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن وزارته خصصت نسبة كبيرة من ميزانية العام الجديد للحرب على قطاع غزة، ودعم عودة من تم إخلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب.

وتابع: هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر.

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