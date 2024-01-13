الشاباك يحذر نتنياهو: الوضع خطير بالضفة الغربية والسر فى “الأموال”

كشف الإعلام العبري، أمس الجمعة، أن جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتحرك من أجل منع تصعيد وشيك في الضفة الغربية.

وأشارت القناة 13 العبرية بحسب وثيقة نشرتها إلى تحذيرات أصدرها قادة أمنيين فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية.

وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن هذه السياسات تخاطر بانهيار السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية بالفعل، الأمر الذي سيجعل إسرائيل مسؤولة عن تقديم الخدمات لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال الشاباك إنه ناشد رئيس الوزراء مرة أخرى التصدي للوزراء اليمينيين المتطرفين من أجل منع اندلاع أعمال العنف في الضفة الغربية

وقال مصدر أمني للقناة 13: "من الممكن إراقة الكثير من الدماء، لأسباب سياسية بحتة" وأضاف: "لم يتم بذل ما يكفي لمنع ذلك".