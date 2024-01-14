بعد 100 يوم.. أشرف العشرى يتحدث عن جهود القاهرة فى دعم غزة (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، قائلًا: إن المحددات السياسية المصرية لديها مجموعة من الركائز الأساسية منها وقف إطلاق النار، والبحث في توقيت كل الاستحقاقات الخاصة به، وتوفير المساعدات الغذائية والإنسانية والوقائية والطبية، وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، ورفض كل الخطط الممنهجة من قبل "نتنياهو".

وأضاف العشري، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن القاهرة ترى بأنه يجب عدم فصل المسارات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتمسك بوجود قيادة فلسطينية اعتبارًا أنها ممثل للشعب الفلسطيني، وتحظى بالقبول الدولي.

إنهاء الاحتلال ووقف كل تفاصيل المشهد العدواني

وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام إلى أن مصر ترى أنه يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية إدارة كبيرة من التموضع داخل قطاع غزة، بشرط إنهاء الاحتلال ووقف كل تفاصيل المشهد العدواني على غزة، ولا بد أن يكون هناك تركيز على المهم فالأهم، ووقف إطلاق النار أولًا، وعقد مؤتمر دولي للسلام.