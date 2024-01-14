خبير: الحرب على غزة مر عليها 100 يوم.. وإسرائيل لم تحقق أى هدف

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحرب على غزة مر عليها 100 يوم وإسرائيل لم تحقق أي هدف، لكن الحكومة مستمرة في التصريحات حول تحقيق الأهداف التي رسمتها منذ اليوم في هذه الحرب.

وأشار ملاعب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إلى أن العملية البرية الانتقامية الأولى لقوات الاحتلال تخللها هدنة للحصول على بعض الأسرى المحتجزين لدى حماس في تبادل مشروط مع قوات المقاومة الفلسطينية، وهذا يعني أن الاحتلال لم يحقق أي هدف حتى اليوم.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، أن تحقيق الأهداف والاستمرار بالحرب بشكل عام كله مرهون بالدعم الدولي لدولة الاحتلال، خاصة الدعم الأمريكي، حيث لا يزال الجسر الجوي الأمريكي الداعم لإسرائيل موجودا، وما زال الإمداد بأعلى أنواع القذائف لدولة الاحتلال موجود.

جبهة الشمال ما زالت خطرة على إسرائيل

وتابع: إذا حاولت دول العالم بأسرها التصويت لوقف إطلاق النار في غزة بمجلس الأمن تقف لهم بالمرصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه الخبير العسكري والاستراتيجي، بأن دولة الاحتلال أعلنت أهدافها من الحرب على غزة، وهي تحرير الرهائن والقضاء على حماس وتوفير أمان لإسرائيل مستقبل بكل الجبهات، لافتًا إلى أن جبهة الشمال ما زالت خطرة على إسرائيل، خاصة أن القوة التي استخدمها حزب الله اليوم لا توازي 6% من قوته الأساسية ومقدرته الصاروخية التي تطال إسرائيل، علاوة على استدراج اليمن لأمريكا في حرب جديدة لم تكن مخططة لها.