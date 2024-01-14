غزة تكشف عورات النظام الدولى (فيديو)

على مدار أكثر من ثلاثة أشهر وفي بث حي، شهد العالم طائرات ومدافع ودبابات تقصف ليلًا ونهارًا مدنًا وشوارع ومنازل، تخلف قتلى من الأطفال والنساء والشيوخ، ومصابين لم تتسع لهم المستشفيات.

وفر النازحون وهم يحاصرهم الجوع ويفتك بهم المرض، حيث مجازر ومشاهد هي الأكثر قسوة في التاريخ الحديث، وفشلت مؤسسات اعتبرت يومًا أنها الحارس على النظام العالمي.

الحرب على غزة كشفت سوء النظام العالمي

وكشفت الحرب على غزة سوء النظام العالمي القائم على حفظ حقوق الإنسان، وتسببت مشاهد القتل والدمار في صدمة للمجتمع الدولي، أدت لحدوث شروخ في علاقات كانت يومًا وثيقة، وجاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، حول غزة تكشف عورات النظام الدولي.

وخرجت المظاهرات المليونية الرافضة لمواقف أنظمتها المساندة لإسرائيل، ويومًا بعد يوم أدى استمرار القتل لتغير في شكل العلاقات الدولية، فلم يعد مجلس الأمن الدولي قادرًا على حفظ الأمن، ولم تعد الأمم المتحدة منظمة متحدة على قرار لوقف الحرب.