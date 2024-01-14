الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العدوان على غزة.. 100 يوم من الجهود المصرية (فيديو)

غزة
غزة

ليست أزمة بل قضية مصير، حربًا طويلة الأمد تخوضها مصر منذ عام 1948، تحاول من جانبها رفع الظلم عن فلسطين المحتلة، فمنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وعلى مدار 100 يوم حملت مصر على عاتقها مسئولية تفكيك خيوط الأزمة، ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين، حيث بدأت الإدارة السياسية المصرية في تحرك دءوب منذ بداية الأزمة، من أجل توضيح الوضع للعالم الذي كان يلتزم الصمت.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، عن 100 يوم من الجهود المصرية بعد  العدوان على غزة.

رفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جميع المحافل واللقاءات، عن رفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، كما جهزت مصر شاحنات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية في مئات الشاحنات أمام معبر رفح البري من الجانب المصري.

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