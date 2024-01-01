الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: ماضون فى السياسات الداعمة للشمول للتحول إلى الاقتصاد الرقمى

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها؛ لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية.

وتابع، في بيان، اليوم الإثنين: وتبني السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وأضاف الوزير أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتى نوفمبر ٢٠٢٣، حيث تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٨.١ تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها ٦٠٧.٣ مليون مدفوعة إلكترونية، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ ١٢٪؜، وتم الانتهاء من إصدار ٤.٢ مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل ٣،٩ مليون بطاقة بنسبة ٩٣٪؜ من البطاقات المصدرة حتى الآن.


وأشار إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك بلغت ٨٢٩.٥ مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، وهناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب بمعدل نمو ٣٠٪،؜ حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب  ١.٩ تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال مدفوعة المواطن بنسبة ٣٦٪،؜ وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن ١٧١،.٥ مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي «GPOS» بالجهات الحكومية ١٥٤.٦ مليار جنيه.

وقال إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت سجلت ١.٥ مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو ٢.٩ مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات ١.٠٧١ تريليون جنيه، وخدمة الدفع الإلكتروني للموردين ٣.٨ تريليون جنيه.
 

وأوضح الوزير أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية، وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات، مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.

ولفت إلى أنه تم منذ ديسمبر ٢٠٢٢ تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية، من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.

محمد معيط وزير المالية القيادة السياسية الدفع التحصيل الالكتروني وزارة المالية المحافظات

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