الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن الرقب: الموقف المصرى ثابت على رفض مخطط تهجير الفلسطينيين

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قمة الأردن جاءت في توقيت مهم جدًا، للتأكيد على أن أي تغيير في السلطة الفلسطينية هو شأن داخلي يقوم به الفلسطينيون أنفسهم دون وصاية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرقب خلال مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن تأكيد موقف مصر والأردن أهم دولتين في المحيط الإقليمي الفلسطيني أمر مهم جدًا، مؤكدًا أن الإصرار المصري على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم جاء مساندًا للقضية الفلسطينية.

مصر أكدت رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا أو طوعًا

وأشار إلى أن مصر أكدت أنها لن تسمح بإزاحة الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا أو طوعًا، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن قبلنا بذلك ستنتهي القضية الفلسطينية تمامًا.

وتابع أن الإصرار المصري دفع باتجاه تصلب الموقف الفلسطيني الرافض، كما أن الأردن يدرك أن التهجير يعني الانطلاق المباشر إلى الأردن، حيث سيتم تهجير سكان الضفة والقدس.

تهجير الفلسطينيين مصر السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين الأردن

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تستعرض تفاصيل البيان الختامى لقمة الأردن الثلاثية

الأكثر قراءة

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

لا يفوتك هذا المساء| توقف العمل بمنظومة الخبز غدًا.. واليمين الإسرائيلى يتعمد استهداف الفلسطينيين

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا