أيمن الرقب: الموقف المصرى ثابت على رفض مخطط تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قمة الأردن جاءت في توقيت مهم جدًا، للتأكيد على أن أي تغيير في السلطة الفلسطينية هو شأن داخلي يقوم به الفلسطينيون أنفسهم دون وصاية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرقب خلال مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن تأكيد موقف مصر والأردن أهم دولتين في المحيط الإقليمي الفلسطيني أمر مهم جدًا، مؤكدًا أن الإصرار المصري على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم جاء مساندًا للقضية الفلسطينية.

مصر أكدت رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا أو طوعًا

وأشار إلى أن مصر أكدت أنها لن تسمح بإزاحة الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا أو طوعًا، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن قبلنا بذلك ستنتهي القضية الفلسطينية تمامًا.

وتابع أن الإصرار المصري دفع باتجاه تصلب الموقف الفلسطيني الرافض، كما أن الأردن يدرك أن التهجير يعني الانطلاق المباشر إلى الأردن، حيث سيتم تهجير سكان الضفة والقدس.