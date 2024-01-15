الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد الأزمات التى تحاصر نتنياهو (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول الأزمات التي تحاصر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي السياق، نستعرض الأزمات التي تحاصر "نتنياهو":

مظاهرات مستمرة تطالب برحيله وإجراء انتخابات مبكرة.

تفشي الخلافات داخل مجلس الحرب وانتقادات علنية له.

هجوم متواصل من المعارضة وتحميله مسئولية ما يجري.

اتهامات له بالفشل في تحقيق أي هدف يذكر في غزة.

توتر علاقته مع الرئيس الأمريكي وقيل إنه أغلق الهاتف بوجهه.

تقارير أمريكية تقول إن واشنطن تبحث عن بدلاء له.

استطلاعات رأي تشير إلى تراجع شعبيته بشكل غير مسبوق.

يتم اتهامه بإطالة أمد الحرب إلى حين استعادة شعبيته المفقودة.

نتنياهو الأزمات تحاصر نتنياهو اكسترا نيوز مظاهرات مستمرة اجراء انتخابات مبكرة

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